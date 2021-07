Erfolgsautor Nick Hornby - «Ich habe Harry Kane gehasst. Aber seine Schärfe vor dem Tor! Unglaublich!»

Der englische Schriftsteller und Arsenal-Fan Nick Hornby hat sich an dieser EM zum ersten Mal in die eigene Nationalmannschaft verliebt – und ein bisschen sogar in Captain Harry Kane, dem er sonst gar nichts gönnt.

Sie waren skeptisch?

Ja, wegen der Geschichte Englands bei grossen Turnieren. Die englischen Teams waren immer langsam und enttäuschend, und es war oft sehr schwierig, die Spieler zu mögen... Ich habe gerade zu einem meiner Söhne gesagt: «Dies ist eines der ersten Turniere, bei dem ich die Namen der ‹Wags› der Spieler nicht kenne», also der Wifes and Girlfriends, der Ehefrauen und Freundinnen. Das ist so erfrischend! Denken Sie nur an die Goldene Generation, mit Wayne Rooney, Frank Lampard, David Beckham und wie sie alle hiessen. Man kannte da die Frauen mindestens so gut wie die Spieler.