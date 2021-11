Tankstelle in Niederglatt – «Ich habe immer noch Benzin im Blut» Seit 70 Jahren verwaltet die Familie Wild das Grundstück an der Zürcherstrasse 1 mit der dazugehörigen Tankstelle. Ihr verdankt Herbert Wild eine frühe Auslandreise. Renato Cecchet

Regula und Herbert Wild gehört die Liegenschaft Zürcherstrasse 1. Sie betreibt im Erdgeschoss eine Liegenschaftsfirma, er ist an der Tankstelle aufgewachsen und hat als Kind Autos der Kundschaft betankt. Foto: Sibylle Meier Als die Spritpreise noch billig waren. Schon die die Eltern von Herbert Wild haben die Tankstelle betrieben. Foto: Sibylle Meier 1 / 2

Wer von Oberglatt herkommend den Dorfeingang von Niederglatt erreicht, dem fällt sie gleich auf: die Tankstelle rechts. Diese steht seit genau 70 Jahren dort, sie wurde 1951 gebaut. Hinter den Zapfsäulen stand damals noch eine Scheune, die einstmals zum benachbarten Restaurant Löwen gehörte. 1957 wurde dann das jetzt noch stehende Mehrfamilienhaus errichtet mit Geschäftsräumen im Erdgeschoss.

Seit die Tankstelle existiert, gehört die gesamte Liegenschaft der Familie Wild. Zuerst Konrad und Lydia Wild, die in Zürich eine Garage betrieben und dann nach Niederglatt umzogen, auch hier bauten sie einen Garagenbetrieb auf, fingen dann aber an, Landmaschinen zu importieren. Heute sind Sohn Herbert und seine Frau Regula Wild die Besitzer von Liegenschaft und Tankstelle an der Zürcherstrasse 1.