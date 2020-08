Illustrator aus Steinmaur – «Ich habe Mars, Ricola und Balisto ein Gesicht verliehen» Rolf Cigler, wissenschaftlicher Illustrator und Grafiker designte Verpackungen für bekannte Marken und illustrierte Operationsanleitungen für Ärzte. Doch wer ist der Mann, der beinahe Meeresbiologe geworden wäre? Gaby Oehler

Illustrator und Grafiker Rolf Cigler beschäftigt sich in seinen Werken vor allem mit der Natur. Foto: Balz Murer

Das künstlerische Maltalent ist Rolf Cigler in die Wiege gelegt worden. Tiere, Pflanzen und der Planet Erde sind die Hauptthemen in seinen Bildern. Vater, Onkel und Cousin waren künstlerisch ebenfalls hochbegabt. Seine Schulzeit bezeichnet Cigler als neun Jahre leiden. «Ich mochte nur die Fächer Zeichnen, Turnen, Singen und Geografie. Alles andere war mir zuwider», erzählt Cigler, der sich selbst als ehemaligen Legastheniker beschreibt. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines österreichischen Vaters hatte er Mühe, sich an die Standardsprache in der Schule zu gewöhnen. «Aber meine Sekundarlehrer glaubten an mich und gaben mir genügende Zeugnisnoten. Ohne sie hätte ich es wohl nicht geschafft.»