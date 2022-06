Andrea Weber war 16 Jahre als Gemeindepräsidentin in Niederweningen aktiv. Nun gibt sie ihr Amt ab. Im Interview blickt sie auf ihr politisches Wirken zurück.

Rücktritt in Niederweningen

Nach 16 Jahren im Amt legt die Gemeindepräsidentin von Niederweningen, Andrea Weber (parteilos), dieses in neue Hände.

Frau Weber, nur noch wenige Tage, dann geben Sie das Gemeindepräsidium ab. Wie fühlen Sie sich?

Ich war sehr gerne Gemeindepräsidentin von Niederweningen und durfte viel lernen. Es gab schöne wie auch herausfordernde Momente, aber meine Schlussbilanz fällt ganz klar positiv aus. Doch ein solches Amt ist eine extreme Belastung in Bezug auf Aufwand, Aufgaben und Verantwortung. Ich musste viel von mir geben und habe mein Privatleben hinten angestellt. Dinge wie Joggen, Theaterbesuche und meine Italienischkenntnisse vertiefen kamen oft zu kurz. Dafür habe ich nun bald Zeit. Aber natürlich: Der Rücktritt macht mich wehmütig. Ein Amt, in das ich so viel Herzblut gesteckt habe, gibt man nicht leicht ab. Glücklicherweise habe ich die Gewissheit, dass die Verwaltung gut aufgestellt ist und der Gemeinderat die Projekte verlässlich weiterführen wird.