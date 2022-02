Interview mit Patti Basler – «Ich habe nichts gegen Busengrapscherwitze» Die Satirikerin über die Grenzen des Humors, Altmännerkomik und sexistische Sprüche. Rico Bandle

Patti Basler, Spoken-Word-Kabarettistin. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In letzter Zeit haben sich Fälle gehäuft, in denen Komiker wegen vermeintlich unangebrachter Scherze in die Kritik gerieten oder sich gar entschuldigen mussten. Kürzlich hat Manu Burkart vom Duo Divertimento nach massiven Protesten von Feministinnen einen Instagram-Post gelöscht.