Long Covid im Gehirn – Selbst fitte Genesene können monatelang nicht klar denken Vergesslichkeit, fehlende Konzentration, Erschöpfung: Allmählich wird klarer, wie Long Covid neurologische Störungen verursacht. Eine Betroffene sagt, wie sie leidet. Alexandra Bröhm

Wegen starker Long-Covid-Symptome bleibt ihr nur die Hoffnung auf die IV: Shelly Mettler (Name geändert). Foto: Ela Çelik

Klar denken, sich erinnern, konzentrieren – all das fällt Long-Covid-Betroffenen oftmals schwer. Sie berichten von einem «Nebel im Kopf» und ernsthaften neurologischen Problemen. Auch Shelly Mettler (41, Name geändert) litt schon zu Beginn ihrer Long-Covid-Erkrankung an kognitiven Schwierigkeiten. Es begann im Februar 2021 mit Wortfindungsstörungen und Konzentrationsschwächen. Inzwischen hat sich die Situation verschlimmert: «Ich stelle die Tomatensauce ins Badezimmer statt in die Küche und habe schon aus Versehen die Medikamente meiner Katze eingenommen», sagt Mettler.