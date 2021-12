Deutscher Arzt impft off-label gegen Covid – «Ich habe schon Dutzende Schweizer Kinder unter 12 Jahren geimpft»

Bald geht es auch in der Schweiz mit der Kinderimpfung los: Bub wird in Dänemark gegen das neue Coronavirus geimpft.

Am Freitagabend hat Swissmedic die Zulassung für die Corona-Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren erteilt. Es wird erwartet, dass die Eidgenössische Impfkommission dann nun bald eine Empfehlung abgeben wird. Bis die Impfangebote allerdings bereit sein werden, dürfte es vielerorts Januar werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat vor gut zwei Wochen den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. In knapp 20 Ländern werden Kinder bereits geimpft oder die Kampagne startet nächste Woche.

Wegen der bisher fehlenden Zulassung ist in den letzten Wochen ein regelrechter Run auf Off-Label-Impfung entstanden. Das deutsche Netzwerk U12schutz.de, ein Portal, das Eltern hilft, in ihrer Nähe einen impfwilligen Arzt zu suchen, schätzt, dass mittlerweile 20’000 Kinder unter 12 Jahren gegen Corona geimpft wurden. Auch aus der Schweiz sind viele ins Nachbarland gereist. Etwa 50 bis 60 Ärztinnen und Ärzte impfen ohne Zulassung in Deutschland. Einer von ihnen ist Sebastian Kitter, ein Dermatologe mit einer Praxis in Süddeutschland. Er möchte anonym bleiben, um nicht Zielscheibe von Impfgegnern zu werden, sein richtiger Name ist der Redaktion bekannt.