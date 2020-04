Dennis Hofer freut sich, wenn er Leute in seiner Umgebung zum Lachen bringen kann.

Das Coronavirus.

Sehr schlimm und unglaublich tragisch. Hat ein Ausmass angenommen, das ich nicht erwartet hätte! Wir müssen alle zusammenhalten, und ich hoffe, wir kriegen das in den Griff. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle, die uns helfen, diese Krise zu überstehen. Bleibt gesund!