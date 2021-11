Aus dem Bezirksgericht Dietikon – «Ich habs für sie getan, und jetzt haut sie mich in die Pfanne» Ein inzwischen pensionierter Polizist schnüffelte in Akten herum – dann zeigte ihn die Ex wegen Amtsgeheimnisverletzung an. Das könnte die Partnerin teuer zu stehen kommen. Thomas Hasler

Obwohl er den Strafbefehl vor dem Bezirksgericht Dietikon anfocht, war der Polizist in der Sache geständig. Foto: ZVG

Wer wegen eines Strafbefehls vor Gericht zieht, hält sich meistens für zu Unrecht verurteilt. Nicht so in diesem Fall eines inzwischen frühpensionierten Polizisten aus dem Bezirk Dietikon. Was ihm vorgeworfen wird, nämlich mehrfache Amtsgeheimnisverletzung, begangen zwischen Anfang 2018 und Ende 2019, entspricht den Tatsachen. Da sei «formaljuristisch wohl nichts einzuwenden», sagt er, «aber ein Freispruch wäre mir lieber». Weil es dann keine Busse gibt.

Schuldig, aber trotzdem ein Freispruch? Er wolle niemandem zu nahe treten, aber in seiner Situation hätten wohl 90 Prozent der Polizisten gleich gehandelt, hätten ihrer Lebenspartnerin geholfen, sagt er. Nach einem Unfall, in den seine langjährige Partnerin unschuldig verwickelt war, hatte er im Informationssystem der Polizei auf ihre Bitte hin Erkundigungen über die 81-jährige Unfallverursacherin eingezogen. «Ich fühlte mich als Partner und Polizist dazu fast verpflichtet, ich habe ja niemandem geschadet.»