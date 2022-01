Fluchen, schimpfen und beleidigen – «Ich habs verkackt» – warum ist das fürs Deutsche typisch? Die Wissenschaft der Malediktologie untersucht, wie Schimpfwörter funktionieren und weshalb im Deutschen so oft Fäkalwörter fallen wie in kaum einer anderen Sprache. Und warum Fluchen gesund ist. Sandro Benini

Er wolle Ungeimpfte «emmerder», sagte der französische Präsident Emmanuel Macron kürzlich in einem Interview, was deutschsprachige Medien meist mit «auf den Sack gehen» übersetzten. Weil sich das Wort von «merde» herleitet, bedeutet es aber eigentlich «voll-» oder «einscheissen». Bloss wird «emmerder» im Französischen so häufig gebraucht, dass es in den Ohren Muttersprachiger weniger schlimm klingt, als es seine fäkale Konnotation vermuten liesse.

Es sei denn, das Wort kommt aus dem Munde des Staatsoberhauptes.

Die linguistische und politische Kontroverse um Macrons Äusserung ist eine gute Gelegenheit, um ein hochinteressantes sprachwissenschaftliches Gebiet vorzustellen: die Schimpfwörterforschung oder Malediktologie.