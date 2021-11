Mit 44 Witwe – und dann? – «Ich hätte ihn erschlagen können, wenn er nicht schon tot gewesen wäre» Mitten in der Nacht stirbt Stephanie Hubers Mann. Ganz plötzlich, Herzinfarkt. Mit 44 Jahren ist sie plötzlich allein mit zwei Kindern, dem Haus und der gemeinsamen Firma. Wie kommt man damit klar? Julia Rothhaas

Als ihre Therapeutin drei Monate nach dem Tod ihres Mannes von ihr wissen will, ob sie sauer auf ihren Mann sei, sagt Stephanie Huber: «Ja, und wie!» Foto: Friedrich Bungert

Wenn die Schaufenster wieder voller Herzen hängen und die Preise für rote Rosen steigen, dann steht auch wieder der letzte Tag an, den Stephanie und Peter Huber miteinander verbracht haben: der Valentinstag. Eine bittere Erinnerung, Jahr für Jahr. Ein Datum, den die wenigsten mit Tod und Trauer in Verbindung bringen.

Bitte keine roten Rosen, sondern lieber hin und wieder einen Strauss übers Jahr verteilt: Darum hat Stephanie Huber ihren Mann immer gebeten, sie mag den Valentinstag mit all seinen Zwängen einfach nicht. Die bunten Blumen, die er ihr ein paar Tage vorher mitgebracht hat, stehen noch in der Vase auf dem Esstisch, als der Rettungswagen eintrifft. In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2013 stirbt Peter im Alter von 46 Jahren. Herzinfarkt, ohne Vorerkrankungen. Kurz zuvor hatte Stephanie Huber ihren Mann im Bett noch angestupst: «He, du schnarchst!»