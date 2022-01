«Gottschalk und ich sind in einer ähnlichen Situation»

Moderator Bernard Thurnheer, aufgenommen vor der Hauptprobe der letzten Sendung von «Benissimo» am Freitag, 30. November 2012.

Moderator Bernard Thurnheer, aufgenommen vor der Hauptprobe der letzten Sendung von «Benissimo» am Freitag, 30. November 2012.

Die Idee kam im November auf, als die Sendung «Wetten dass…?» ihr Comeback gab. Wie ein pawlowscher Reflex kam – vom SRF – die Idee: wieso nicht auch mit «Benissimo», das ebenfalls vor zehn Jahren in Rente ging, ein einmaliges Comeback machen? Da dies ohne mich nicht gut geht, habe ich mit Freude zugesagt.

Es gibt das Klischee vom alternden Showman, der nicht loslassen kann. Trifft das auf Sie zu?

Einmal Showman, immer Showman. Aber ich habe es immerhin zehn Jahre ohne Show ausgehalten. Was mich freut: Die Reaktionen sind unisono positiv. Die Leute scheinen es mir zu gönnen. Das rührt mich fast ein bisschen. Gleichzeitig habe ich einen Heidenrespekt vor dieser Aufgabe. Ich hoffe, ich kann alles auswendig lernen, zittere nicht vor der Kamera und verstehe alles, was die Zuschauer, die sich am Telefon einwählen, sagen.