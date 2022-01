Gemeinderatswahl Stadt Zürich – «Ich kenne keinen gläubigen Juden, der nicht bürgerlich wählt» Der orthodoxe Jude Jehuda Spielman kandidiert für die FDP im Gemeinderat. Seither laufen bei ihm die Drähte heiss. Martin Sturzenegger

Spielman vor der IRGZ-Synagoge an der Freigutstrasse. Foto: Dominique Meienberg

Jehuda Spielman weiss nicht recht, wie ihm geschieht. Als «20 Minuten» Anfang der Woche über seine Gemeinderatskandidatur berichtete, fand die Nachricht schnell den Weg in die jüdischen Onlinemedien. «26-year old Orthodox Jew makes run for Zurich Council seat», schrieb die «Israelische National News» («26-jähriger orthodoxer Jude kandidiert für Zürcher Gemeinderatssitz»). Bis nach Israel und in die USA verbreitete sich die Nachricht. «Es ist verrückt», sagt Spielman. Kürzlich habe ihn der Pöstler gefragt, ob er nicht der Spielman aus der Zeitung sei. Da habe er gewusst: «Ich bin jetzt eine öffentliche Person.»