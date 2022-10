Medizinische Grundversorgung im Rafzerfeld gesichert – «Ich liebe es, Dorfarzt zu sein» Dank aktiver Werbung im Internet und mit gezielten Mails ist es dem Rafzer Arzt Benno Zurgilgen gelungen, in Frank Hengl einen passenden Nachfolger zu finden. Ursula Fehr Raisa Durandi Fotos

Der neue Dorfarzt Frank Hengl (links) freut sich, die Praxis von Benno Zurgilgen zu übernehmen. Foto: Raisa Durandi

Benno Zurgilgen hat in Rafz die Arztpraxis jahrzehntelang mit seiner Frau Sandra als medizinische Praxisassistentin (MPA) geführt. Nun kann er sich zurücklehnen: «Es war mein Lebenswerk und hat mich erfüllt und begeistert, aber nun kann ich ebenso leicht loslassen. Das sanfte Aufhören hilft mir dabei», erzählt er und überlässt seinem Nachfolger nicht nur seine Praxisräume, sondern auch die Kundschaft, die sich aus einem weiten Gebiet vom Rafzerfeld bis nach Flaach erstreckt. Frank Hengl ist vorerst nur jeden Mittwoch in Rafz, da er noch in einer Praxis in Winkel arbeitet, wo er seit einigen Jahren tätig ist.