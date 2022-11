Laut «Gault Millau» ist die Krone Regensberg das beste Lokal im Unterland. Küchenchef Ale Mordasini sagt, was hinter den 16 Punkten steckt.

Es ist neun Uhr morgens, und Sie stehen bereits in der Küche. Was sind Sie gerade Leckeres am Zubereiten?

Wir haben bereits Amaretto-Gugelhöpfli gebacken, die wir unseren Hotelgästen zum Kaffee servieren. Zudem bereiten wir den Brotteig für den Käsegang in unserem siebengängigen Abendmenü vor. Das Brot wird frisch am Tisch gebacken, in einem Steingefäss, das aus dem Ofen kommt.