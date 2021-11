Kolumne Max Küng – Ich liebe meinen Job – aber ist es legal, ihn meinem Sohn zu empfehlen? Solche und weitere düstere Gedanken wälzte unser Autor anlässlich des Nationalen Zukunftstags. Max Küng (Das Magazin)

Dann lieber Polizist: Zwei Nachwuchsreporter im Zürcher Chinagarten. Foto: Max Küng

Der Nationale Zukunftstag, der jeweils im Herbst stattfindet, ist eine feine Sache: Lehrbetriebe, Institutionen oder Elternteile zeigen Mittelstufenkindern, was die Zukunft für sie bereithalten könnte, wenigstens in beruflicher Hinsicht. Auch ich war top motiviert, meinem Sohn und seinem Freund Einblick in eine mögliche Zukunft zu gewähren, indem ich sie für einen Tag zu dem machte, was ich selber bin: Journalist.

Nun sind die beiden Begriffe Zukunft und Journalismus nicht gerade das, was man als tänzelndes Traumpaar bezeichnen kann. Die Zukunft wird stattfinden – ob dies beim Journalismus auch so sein wird, ist noch etwas unklar.