Blocher gibt Interview – «Ich merke, die Kräfte lassen nach» SVP-Übervater Christoph Blocher wird am Sonntag 80 Jahre alt. In einem Interview deutet er nun an, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen.

«Ich merke, die Kräfte lassen nach - das Gedächtnis zum Beispiel», sagt Christoph Blocher in einer Vorabmeldung von 10vor10-Journalist Andy Müller. «Man muss auch bescheiden sein und sagen, es hört dann mal auf», so der SVP-Übervater weiter. Man müsse nicht meinen, es ginge immer weiter. «Man kennt ja die ‘Muggen’ der alten Leute.» Mit der Zeit ginge das in Richtung Sturheit. «Und hier muss man rechtzeitig die Weichen stellen.»

Christoph Blocher will sich engültig aus der Politik zurückziehen. (Video: SRF)

SRF-Mann Müller, der nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Gesamtinterview publizierte, schreibt auf Twitter dazu: Blocher wolle sich nun «wirklich aus der Politik zurückziehen». Und weiter habe er gesagt: Die Jungen in der Partei müssten nun ran. Und zu Europa gäbe es in nächster Zeit keine Initiative mehr.

Christoph Blocher war Kantonalparteipräsident, Vizepräsident der nationalen SVP, Nationalrat und Bundesrat. 2014 kündigte er seinen Rücktritt aus dem Parlament an. 2018 trat er auch aus den Parteiämtern zurück.

