Frauen in Afghanistan – «Ich muss weg aus diesem Land» Fawzia Saidzada kämpft für Frauenrechte in Afghanistan. Ihr Wohnort wird beobachtet, einer ihrer Brüder wurde zusammengeschlagen. Über ein Leben in Angst. Tomas Avenarius aus Kabul

«Die Afghaninnen kennen ihre Rechte», sagt Fawzia Saidzada, 28. Sie bekommt Todesdrohungen per Whatsapp. (Foto: Tomas Avenarius)

Manchmal kann eine Textnachricht ein Leben zerstören. Fawzia Saidzada sitzt in ihrem Wohnzimmer, scrollt am Handy durch die sozialen Medien, liest eine Whatsapp-Meldung. Diese zeigt ein Foto. Ein Jeep mit grell blendenden Scheinwerfern, ein paar bis an die Zähne Bewaffnete, ein Satz: «Fateh-Kommando im Einsatz.» Und im Text die Frage: «Warum wiegelst du die Frauen auf? Warum redest du schlecht über die Taliban?»



Fateh ist eine gefürchtete Eliteeinheit der Taliban, so brutal wie effektiv als Rollkommando des Geheimdienstes bei Razzien und Hausdurchsuchungen. Die Männer der «Eroberer-Einheit» gelten als extrem gefährlich. Die Botschaft der Taliban ist also unmissverständlich: Wir werden kommen. Wir werden dich finden. Wir werden dich holen.



Am nächsten Morgen sitzt Fawzia Saidzada wieder in ihrem Wohnzimmer in ihrem Kabuler Apartmenthaus. Sie wirkt nervös, fahrig, zerschlagen: «Es ist schrecklich. Wir haben Angst. Wir haben die ganze Nacht auf sie gewartet, kein Auge zugemacht.» Die 28-jährige Afghanin ist Aktivistin, Frauenrechtlerin, erbitterte Gegnerin der Taliban.