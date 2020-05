Ex-Fussballer Philippe Montandon – «Ich musste mich neu erfinden» Der Brüttiseller Philippe Montandon ist fünf Jahre nach dem Karrierenende noch immer mit seinem Sport verbunden. Hauptberuflich setzt der 217-fache Super-League-Fussballer indes auf Bauten statt Bälle. Peter Weiss

So wird er nach dem Ende der Coronavirus-Pause auch wieder in Schweizer Fussballstadien zu sehen sein: Philippe Montandon als Teleclub-Experte vor dem Super-League-Partie zwischen Vaduz und den Berner Young Boys 2016. Foto: Keystone

Die Coronavirus-Pandemie hat selbstredend auch Philippe Montandons Leben durcheinandergewirbelt. Seine Tätigkeit als Betriebswirtschafts-Dozent in der Erwachsenenbildung übt er derzeit im Homeoffice aus. Von seinem neuen Wohnsitz in Züberwangen nahe Wil SG unterrichtet er seine Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum BVS in St. Gallen ausschliesslich virtuell. Sein zweiter Nebenjob liegt derweil Corona-bedingt komplett auf Eis. Als Experte des TV-Bezahlsenders Teleclub kommentiert er seit Februar 2015 regelmässig Partien der höchsten beiden Schweizer Ligen. «Dadurch behalte ich noch immer einen Fuss im Fussball, dem Sport, der mir so vieles gegeben hat, den ich schätzen und lieben gelernt habe», sagt der 37-Jährige. Freilich hoffe er, dass der Ball hierzulande bald wieder rollt – auch ohne Fans im Stadion. «Es wäre schön, wenn es vielleicht im Juni schon wieder weiterginge, für viele Fans ist der Fussball ja auch der willkommene Ausgleich, um die Alltagssorgen zu vergessen», meint er. Und fügt sogleich an: «Ich vertraue da dem Bundesrat und seinen Beratern voll und ganz. Wenn sie sagen, es ist möglich, freue ich mich, und wenn nicht, füge ich mich. Ich bin kein Experte und masse mir nicht an, die Gefahren und Auswirkungen selbst richtig einschätzen zu können.»