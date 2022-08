Ehemaliger Regierungsrat Kägi – «Ich rege mich viel schneller über die Politik auf» Vor gut drei Jahren hat sich Baudirektor Markus Kägi aus Niederglatt in den Ruhestand verabschiedet. Nun spricht er über seine Engagements und die Wahlen 2023. Thomas Mathis

Markus Kägi hat nach seinem Rücktritt zwei Verwaltungsratsmandate angenommen. Foto: Raisa Durandi

Als Regierungsrat sehnte sich Markus Kägi danach, über seine Agenda selbst bestimmen zu können. Seit seinem Rücktritt vor über drei Jahren darf er das wieder. Viel unterwegs ist der SVP-Politiker immer noch, aber sein Programm ist nicht mehr so dicht getaktet. «Meine Frau klagt dennoch ab und zu, dass ich mehr in Zürich als zu Hause sei», erzählt der 68-Jährige an einem Sommermorgen in seinem Garten in Niederglatt. Zum Gespräch hatte er spontan zugesagt, mit den Worten: «Selbstverständlich halte ich mich für die Öffentlichkeit immer noch wichtig, weil ich weiss, dass auf dem Friedhof alle Unentbehrlichen liegen.»