Hey Mama, ich schmeisse wieder neue Pillen. Im Moment sind es vier verschiedene: Zwei runde weisse, eine grosse rosafarbene und eine kleine blaue. Ich bewahre sie in einer Plastikbox auf, die für jeden Wochentag vier Fächer hat. Montagmorgen, Montagmittag, Montagabend, Montagnacht. Ironisch, dass gerade du ein Kind gekriegt hast, das so viele Medikamente schlucken muss, wo du selber eine so grosse Abneigung dagegen hast. Du trainierst deinen Körper darin, ohne Zusatzstoffe klarzukommen, indem du sie ihm verneinst, auch wenn er sie vielleicht bräuchte – die gleiche Technik, mit der du im Frühling deine Tomatensetzlinge quälst, damit sie im Sommer dann an wenig Wasser gewohnt sind. Dieses Mindset ist ein Luxus, den ich nicht teilen kann. Es gibt Krankheiten, vor denen auch ein stahlhartes Bauernhofimmunsystem nicht schützt.