Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich sehe keinen Grund, warum der FC Zürich jetzt einbrechen sollte»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Jetzt kann David Wagner zeigen, dass er wirklich der richtige YB-Trainer ist» Welche Teams der Super League sind die Transfergewinner des Winters? Hat YB zu viele Stürmer? Wann spielt beim FCB wieder ein Eigengewächs? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kurz vor dem Wiederbeginn der Super League meldet sich auch die «Dritte Halbzeit» zurück aus der Winterpause. In der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts blicken wir auf die Transferperiode. Und wir fragen uns mit Moritz Marthaler zum Beispiel: «Wie lange schafft es der FC Zürich, dem Meisterkampf rhetorisch aus dem Weg zu gehen?» Ist es Berechnung – oder neue Zürcher Bescheidenheit? Weder der FCZ noch unser Zürcher im Podcast gehen offiziell vom Meistertitel aus. Also muss es der Basler Vertreter machen. «Ich sehe keinen Grund, warum der FCZ einbrechen sollte», sagt Tilman Pauls.

Ausserdem besprechen wir die weiterhin unglaublich offensive Transferpolitik des FC Basel, unter der vor allem eine Gruppe leidet: die Spieler im Basler Nachwuchs. «Ich glaube nicht, dass junge Schweizer Fussballer derzeit viel Lust darauf haben, in den FCB-Nachwuchs zu kommen», sagt Pauls, «wenn sie sehen, wie eng der Flaschenhals zur ersten Mannschaft geworden ist.»

Und bei den Young Boys fragen wir uns, ob David Wagner nach all den Verletzungssorgen in der Vorrunde jetzt plötzlich zu viele Spieler haben könnte. Vor allem im Sturm stehen ihm nun mit Jean-Pierre Nsame, Jordan Siebatcheu und Wilfried Kanga drei sehr bullige und damit auch sehr ähnliche Spieler zur Verfügung. Thomas Schifferle sagt darum knapp: «Ich würde einen vom Duo Kanga und Siebatcheu abgeben.»

Wann welches Thema besprochen wird

04:49 FC Basel

17:04 BSC Young Boys

27:23 FC Zürich

36:16 Grasshoppers

49:41 FC Sion

52:22 FC St. Gallen

57:59 Lausanne-Sport

59:07 FC Luzern

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

