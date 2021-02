Denis Bernhard in der Turnhalle im Keller des Zentrums Schluefweg, wo der junge Präsident des TTC Kloten derzeit ausschliesslich als Nachwuchs-Trainer den Schläger in der Hand halten darf.

Bringt die Sportler und auch alle anderen in eine schwierige Lage. Ich hoffe, wir können sobald wie möglich das Virus besiegen und zum Alltag zurückkehren.

Wieder Tischtennis-Turniere spielen zu können. Das vermisse ich aktuell am meisten.

Was ich mir nie erlauben würde.

Was ich vor einem Spiel immer mache.

Was ich nach einem Spiel nie auslasse.

Kurze Analyse, was gut und was schlecht war. Und natürlich den Handshake mit dem Gegner (was momentan wegen Corona aber nicht mehr erlaubt ist).