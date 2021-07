Podcast zur Schweiz an der EM 2021 – «Ich traue der Schweiz absolut einen Sieg gegen Spanien zu» Reiten die Schweizer gegen Spanien auf ihrer Euphoriewelle weiter? Wer ist der beste Ersatz für Granit Xhaka? Und warum wird der Captain auch neben dem Platz enorm wertvoll sein? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist schon ein paar Tage her, das Spiel der Schweiz gegen Frankreich. Aber weil in der Erinnerung sowieso alles besser wird, schwelgen wir in unserem Fussball-Podcast erst noch einmal von diesem Sieg im Elfmeterschiessen. Aber dann geht es um den Freitag, um den Viertelfinal gegen Spanien.

«Ich traue den Schweizern gegen Spanien absolut noch einmal einen Sieg zu», sagt Thomas Schifferle, unser Mann in St. Petersburg. Auch wenn er sich fragt: «Können sie noch einmal eine derartige Energieleistung auf den Platz bringen wie am Montag?» Nicht, dass sie nicht wollten. Die Frage ist bloss, ob der emotionale Höhepunkt gegen Frankreich nicht bereits zu viel mentale Kraft abgezogen hat. Da macht sich Dominic Wuillemin weniger Sorgen. Er denkt: «Diese Mannschaft surft doch auf einer riesigen Euphoriewelle.»

Des Weiteren diskutieren wir über die Verwandlung von Haris Seferovic zum Spitzenstürmer. Wir versuchen, den Erfolg historisch einzuordnen. Und wir haben ganz einfach recht viel Freude am Schweizer Auftritt. Alles zu hören oben in unserem Podcast.

