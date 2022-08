Porträt von Werner Herzog – «Ich wäre lieber tot, als zu einem Psychoanalytiker zu gehen» Der Regisseur Werner Herzog wird 80 und hat seine Autobiografie geschrieben. Ein Ereignis. Andreas Tobler

Falsche Bescheidenheit darf man ihm nicht zum Vorwurf machen: der grosse Regisseur Werner Herzog bei den Aufnahmen zu seiner Vulkan-Doku «Into the Inferno». Foto: imago images/Everett Collection

Natürlich geht es in diesem Buch auch um die geklaute Kamera. Diese Anekdote fehlt in fast keinem Text über Werner Herzog, und in seiner Autobiografie möchte er sie richtigstellen. Ja, er habe damals als mittelloser junger Mann im Münchner Institut für Film und Fernsehen jenen Moment ausgenutzt, als der Lagerraum mal kurz unbeaufsichtigt war. Aber aus der puren Not heraus. Man hätte auf Antrag eine Kamera leihen können, aber seine Anträge seien jedes Mal abgelehnt worden: «Ich musste beobachten, wie offensichtlich Unbegabte immer Kameras bekamen.» Weshalb er die Tat weder damals noch heute als Diebstahl bezeichnen würde: «Ich empfand es als Naturrecht, eine Kamera ihrer angemessenen Bestimmung zuzuführen.»