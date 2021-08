Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in… Gruyères FR Alles bloss Käse in Gruyères? Nein, es gibt noch mehr. Zum Beispiel den Horror. Max Küng (Das Magazin)

Was soll man dazu sagen: die Giger-Bar in Gruyères. Foto: Max Küng

Kommt man mit der Eisenbahn in Gruyères an, findet man exakt vis-à-vis des Bahnhofs das «Maison du Gruyère», eine Schaukäserei mit Souvenirshop und Restaurant. Da muss ich hin. Denn seit mir eine Freundin mit französischem Vornamen von etwas erzählt hatte, das sie «faire la totale» nannte, war ich besessen davon, ebenfalls diese Erfahrung zu machen. Ihre Augen weiteten sich, als sie mir erläuterte, um was es sich bei «faire la totale» handelt: Ein Fondue mit Gruyère- und Vacherinkäse zu essen – und danach die freiburgerischen Delikatessen weiter zu deklinieren, in Form einer Portion Meringues mit Crème de Gruyère (eine elegante Bezeichnung für ortsspezifischen Doppelrahm).