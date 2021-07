Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in…

Möriken-Wildegg AG In Erinnerung an den grössten Möriken-Wildegger: Hollywood-Star Yul Brynner. Max Küng (Das Magazin)

Eine Art «Walk of Fame» auf Aargauisch: für jeden Film eine Bodenplatte. Foto: Max Küng

Er kam in Wladiwostok zur Welt. Er starb in New York City. Dazwischen wurde er zum Weltstar. Er gewann den Oscar. Er gab im Broadway-Dauererfolg «The King and I» 4625 Mal den König. Er war bei Paramount Pictures unter Vertrag. Er hatte eine Affäre mit Marlene Dietrich. Er machte die Glatze zum Sexsymbol. Er wurde zur Ikone. Und einmal kam er nach Möriken-Wildegg.

Der Schauspieler Yul Brynner wurde als Juli Borissowitsch Briner geboren. Er modifizierte seinen Namen. Ergänzte den Nachnamen durch ein zweites n. Damit er auch im Englischen richtig klang. «Brinner» statt «Breiner». Ausserdem reime er sich so schöner auf «sinner». So sagte er einmal.