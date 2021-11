Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in Montana, USA Aber immerhin schon fast, dank Kevin Costner, Bob Ross und einem Bohnensalat. Max Küng (Das Magazin)

Jeder kann ein solches Bild malen, behauptet Bob Ross. Ob man es dann auch tun will, ist eine andere Frage. Foto: Max Küng

In Mesocco, einem Ort im Misox, gibt es ein Restaurant, mitten im Dorf, es heisst Beer. Und immer wenn ich dort bin, bestelle ich zur Vorspeise dasselbe, nämlich den «Insalata Cowboy», bestehend aus gekochten Bohnen und rohen Zwiebeln. Nun verwandelt man sich durch den Konsum dieses deftigen Salats nicht stante pede in einen Cowboy, sondern bloss mit etwas Verzögerung in ein Einmann-Blasmusikorchester, welches für eine Weile von allen grossräumig gemieden wird. Trotzdem liebe ich diesen Salat, denn schon als Kind ass ich Bohnen und Zwiebeln (und auch noch Speck), um mich als Cowboy zu fühlen.