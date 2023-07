Seltene Form des Kindsmissbrauchs – «Ich weinte nicht, als Mutter starb» 17 Jahre lang wurde Monika Graf mit Medikamenten krank gemacht und beinahe getötet. Die Täterin, ihre Mutter, litt am Münchhausen-Stellvertretersyndrom und suchte Aufmerksamkeit. Silvia Aeschbach

Unvorstellbares Martyrium: Monika Graf wurde von ihrer Mutter schwer misshandelt. Foto: Marion Nitsch (Lunax)

Bis heute feiert Monika Graf ihren Geburtstag nicht. Geburtstage wurden in ihrer Familie nicht festlich begangen, zumindest nicht der von Monika. Lange war ihr nicht einmal klar, wann sie geboren wurde. Heute weiss die 67-Jährige: Sie kam im November 1955 im aargauischen Menziken zur Welt. Aber feiern tut sie das nach wie vor nicht. «Das würde mich nur an all die körperlichen und seelischen Schmerzen und Verletzungen erinnern, die mir meine Mutter zugefügt hat.»