Bessere Luftaufnahmen des Unterlands – Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast Höher aufgelöste Satellitenbilder des Kantons erlauben einen genaueren Blick auf die Landschaft – und in Nachbars Garten. Jetzt sind auch einzelne Personen zu erkennen. Florian Schaer

«Moment, könnte das nicht Deborah sein?» Die Aufnahme der Freibadanlage Erlen in Dielsdorf datiert vom 19. Juli 2020 – das war ein Sonntag. Foto: GIS Kanton Zürich

Vor einem Jahr, im Juli 2020, hat ein Flugzeug das Kantonsgebiet mit einem ganz bestimmten Auftrag überflogen: Luftaufnahmen zu machen, die höher aufgelöst sind als das, was bisher öffentlich (und nicht militärisch) zugänglich gewesen war. Inzwischen sind die Aufnahmen über das Geografische Informationssystem (GIS) des Kantons jederzeit kostenlos einsehbar. Und was da aus den einzelnen Aufnahmen zusammengepuzzelt worden ist, kann sich durchaus sehen lassen: Ob vom einzelnen Neeracher Privatgarten mit Swimmingpool, vom Langstreckenflugzeug am Dock E oder von der Glasi-Baustelle in Bülach- Nord: Durchs Band ist auf den Bildern deutlich mehr zu erkennen als noch auf dem letzten Fotoset, das zwischen 2015 und 2016 entstanden war.