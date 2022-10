Frau Hänggi, die Schweiz ist entsetzt über den Täter vom Bruggerberg, der seinen Kollegen in einer Höhle einschloss und trotz dessen Flehen erfrieren liess, während er sich draussen einen Cervelat briet. Wie kann ein Mensch so gefühllos handeln?

Die Wissenschaft hat bis heute keine allgemeingültige Erklärung dafür, was einen Menschen dazu bringt, schreckliche Taten auszuüben. Jeder Fall muss individuell analysiert werden. Die Vorgeschichte kann eine Rolle spielen, wie auch in diesem Fall. Der Beschuldigte war offenbar im Heim, scheint einen niedrigen IQ zu haben und an ADHS zu leiden. Aber es gibt Menschen, die genau dieselben Voraussetzungen mitbringen und trotzdem nie ein grausames Tötungsdelikt begehen. Das sieht man beispielsweise bei Geschwistern, die unter schlimmen Umständen aufwachsen, von denen aber später nur eines straffällig wird.