Sie haben Ihre Bestzeit um mehr als eineinhalb Minuten verbessert, was bedeutet sie Ihnen?

Sehr viel! Sie tut sehr gut nach dem letzten Jahr, in dem ich dauernd verletzt war. Für mich ist es ein Superjahr, es macht mir unglaublich Freude, wieder so zu laufen. Es war nicht die ideale Strecke in Polen, aber sie war kurzweilig – und Peres Jepchirchir ist als Schnellste ja trotzdem Weltrekord gelaufen. Als wir von zu Hause aufbrachen und zum Flughafen fuhren, sagte ich zu Michi (Rüegg, Trainer und Lebenspartner), dass es lange her ist, dass wir an einen Wettkampf reisten. Ich freute mich enorm.