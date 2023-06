Kloten vor umstrittener Wahl – «Ich werde sicher nicht aus Protest zurücktreten» Der Wahlvorschlag zugunsten von Reto Schindler (Grüne) als designiertem Ratspräsidenten von Kloten steht. Doch die Bürgerlichen sehen Bedenken wegen seines Jobs. Christian Wüthrich

Reto Schindler mit Hund Daya vor dem Verwaltungsgebäude der Stadt Kloten. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Anfang Juli beginnt im Stadtparlament Kloten ein neues Amtsjahr. Als neues Mitglied der dreiköpfigen Ratsleitung schlägt die Interfraktionelle Konferenz Reto Schindler von den Grünen zur Wahl vor. Zunächst wäre er 2. Vize, in zwei Jahren jedoch würde er turnusgemäss Ratspräsident und somit höchster Klotener. Der Lokalpolitiker ist auch Angestellter der Klotener Stadtverwaltung und dort als stellvertretender Leiter Umwelt tätig. An dieser Kombination stösst sich die SVP. An der nächsten Parlamentssitzung am Dienstag, 6. Juni, steht die Revision des Geschäftsreglements des Parlaments an. Die grösste Fraktion im Rat hat bereits angekündigt, eine neue Klausel zu beantragen. Diese soll dafür sorgen, dass städtische Angestellte nicht ins Ratspräsidium der Flughafenstadt gewählt werden können. Das übergeordnete Recht des Kantons liesse eine Wahl grundsätzlich zu.