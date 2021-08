Flucht vor Lukaschenko – «Ich will doch nur laufen» Als die Sprinterin Kristina Timanowskaja in Tokio erkannte, dass sie nicht nach Belarus zurückkann, bot Polen ihr Asyl an. Jetzt lebt sie in Warschau, umringt von Personenschützern. Florian Hassel , Sonja Zekri

Ihr Leben wäre bedroht in Weissrussland: Sportlerin Kristina Timanowskaja musste nach Polen fliehen. Foto: Andrzey Lange (EPA)

Manche nennen sie ein «Symbol der Freiheit», aber sehr frei fühlt sie sich eigentlich nicht. Kürzlich hat sie es immerhin zum Optiker geschafft. Bei sechs Personenschützern vor dem Laden kann man nicht gerade von einem entspannten Einkaufserlebnis sprechen.

Aber immerhin hat Kristina Timanowskaja jetzt neue Kontaktlinsen. Ohne Bewachung, sagt sie, würde sie sich in Warschau gar nicht aus dem Haus wagen. «Wenn ich dich erwische, schlitze ich dir den Bauch auf» – solche Nachrichten bekommt sie, seit sie bei den Olympischen Spielen in Tokio vor dem Lukaschenko-Regime geflohen ist, solche Drohungen begleiten den Start in ihrer neuen polnischen Heimat.