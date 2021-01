«Ich will keine Kristallkugel. Doch, etwas will ich wissen!»

«Ich hab sehr gerne Tiere.» Belinda Bencic im August beim Elternhaus in Oberuzwil mit ihrem Hund Snowy.

«Ich hab sehr gerne Tiere.» Belinda Bencic im August beim Elternhaus in Oberuzwil mit ihrem Hund Snowy.

Ich mache nicht so verrückte Dinge. Auf meiner To-do-Liste steht Skydiving. Aber bisher habe ich noch nichts dergleichen gemacht.

Was ist das Verrückteste, das Sie je getan haben?

Wie lange halten Sie es ohne Handy aus?

Vor jeden Ferien nehme ich mir vor, das Handy auszuschalten und eine Woche wegzulegen. Aber ich schaffe es nicht. Es fühlt sich komisch an ohne. Ich habe oft das Bedürfnis, aufs Handy zu schauen, um zu sehen, ob mich jemand gesucht hat. Ich nehme mir aber schon vor, nicht planlos am Handy zu sein. Deshalb nahm ich in die Quarantäne viele andere Dinge mit. Ganz ohne Handy, das würde ich vielleicht zwei, drei Tage schaffen. Länger würde es schwer. Leider, leider.