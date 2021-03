Antti Törmänen, der an Krebs erkrankte Trainer des EHC Biel, hat sechs Monate Chemotherapie überstanden. Nun sucht er wieder Halt im Leben – und professionelle Hilfe.

«Ich will mein normales Leben zurück»

Antti Törmänen möchte wieder als Eishockeytrainer arbeiten. Aber momentan wäre er dazu nicht in der Lage.

Was vermissen Sie?

Das Leben… Einfach nur mein normales Leben. Auf den Sport bezogen: ein gutes Training mit dem Team, danach ein paar Sprüche mit den Betreuern, Analysen und Diskussionen mit dem Trainerstab, dem Sportchef. Am Abend dann das Spiel, wir gewinnen, zum Abschluss ein gutes Nachtessen mit der Familie. In etwa so.