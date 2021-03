ZUgespitzt – Ich will meine Mütze zurück! Hierzulande werde nur selten gestohlen, schrieb ich letzte Woche in dieser Kolumne. Das war eine gewagte Aussage, wie ich unterdessen gelehrt wurde. Andrea Söldi

Wer sich an meiner Mütze vergriffen hat, muss mit einer unangenehmen Begegnung rechnen. Foto: Archiv

Generell würde ich mich als ziemlich rational veranlagte Person beschreiben. Manchmal wird man aber geradezu dazu verleitet, in mythisches Denken zu verfallen. So erging es mir letzte Woche: An dieser Stelle sang ich sozusagen ein Loblied auf die Ehrlichkeit der hiesigen Zeitgenossinnen und -genossen. Ich erzählte in der Kolumne ZUgespitzt, wie ich öfter Dinge wie etwa Einkaufstaschen im öffentlichen Raum zwischenlagern würde und dass mir noch nie etwas gestohlen worden sei. Doch solche Dinge sollte man wohl niemals aussprechen, geschweige denn schreiben.