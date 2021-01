Archivfoto: Bald Murer

Pilates ist das perfekte Work-out für zu Hause. Dachte ich. Alles, was es dazu braucht, sind ein Laptop und eine Matte für den Boden, notfalls tuts auch ein Teppich. Vielleicht noch ein Raum, wo während der Übungen niemand hereintrampelt und zuschauen will. Also schiebe ich im Schlafzimmer das Bett zur Seite und suche auf Youtube nach einem passenden Kanal.

Nicht weniger als 23 Millionen Treffer schlägt mir Google vor. Zuoberst: Pilates Work-out, bunter Mix für Fortgeschrittene, gefolgt von: Bauch Beine Po Pilates Work-out mit Linda Penkhues, und dann: Power Pilates Mittelstufe, das perfekte Allroundtraining. Das ist meines.