Elternfrage zur Familienplanung – «Ich will noch ein Baby – er aber nicht» Was tun, wenn ein Paar eine unterschiedliche Vorstellung einer «kompletten Familie» hat? Zwei Psychologinnen antworten auf eine Leserinnenfrage. Sara Dainese Valentina Rauch-Anderegg

Zerplatzte Träume: Ein einseitiger Kinderwunsch kann eine an sich gut funktionierende Paarbeziehung herausfordern. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich brauche euren Rat. Ich habe seit zwei Jahren einen neuen Partner, mit dem ich eigentlich superhappy bin. Wir haben jeweils beide ein Kind aus unseren früheren Beziehungen, seine Tochter ist 7 Jahre und mein Sohn 9 Jahre alt. Aber jetzt kommts: Ich möchte gerne ein gemeinsames Kind haben – das liegt mir unglaublich am Herzen und ich habe dieses Thema deshalb schon öfters angesprochen. Leider sieht mein Partner das gar nicht so und meint, dass unsere Familie schon «komplett» ist. Mein Herz sagt mir aber etwas anderes – und da ich bereits 37 bin, kann ich nicht noch fünf Jahre warten. Wir streiten ständig deswegen und ich muss zugeben, dass ich nicht damit klarkomme, dass er kein Kind mit mir will. Was kann ich machen? Leserfrage von Nathalie aus Zürich