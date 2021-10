Reaktionen auf die Behördeninitiative – Idee der neuen Kantonsaufteilung polarisiert Zustimmung im Glattal und Enttäuschung im Furttal. Die Behördeninitiative für eine neue Organisation des Kantons Zürich löst unterschiedliche Reaktionen aus. Daniela Schenker

Max Walter, Gemeindepräsident von Regensdorf, ist der Überzeugung, dass sich die bisherige Planungsregion Furttal bewährt hat. Foto: Sibylle Meier

Der Kanton Zürich soll neu organisiert werden. Das fordert eine Behördeninitiative, welche eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von verschiedenen Gemeinden vor ein paar Tagen dem Kantonsrat eingereicht hat. Neu soll es im Kanton Zürich nur noch zehn Bezirke geben, die gleichzeitig Planungsregionen wären.

Besonders betroffen von der Neuorganisation wäre das Furttal, das fortan keine Planungsregion mehr sein würde. Offen lässt die Initiative, ob das Furttal fortan zum Bezirk Limmattal oder zum Zürcher Unterland gehören möchte.

Max Walter ist Gemeindepräsident von Regensdorf und Präsident der Planungsgruppe Furttal. Ausserdem präsidiert er den Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung (RZU). Dieser vertritt 7 der 11 Zürcher Planungsgruppen. «Grundsätzlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht zumindest als RZU-Präsident in die Arbeitsgruppe einbezogen wurde», sagt Walter. Nicht nachvollziehbar sei nämlich die Idee, dass die Planungsregionen in Zukunft den Bezirksgrenzen folgen sollen: «Da werden Kraut und Rüben vermischt. Die Funktionen der beiden Organisationen sind dafür zu unterschiedlich.» Die Bezirke hätten in erster Linie Aufsichtsfunktion und könnten als Wahlkreise sinnvoll genutzt werden, sagt Walter.