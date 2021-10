Junge Petitionäre freuen sich – Idee eines Skateparks in Rorbas kommt ins Rollen Der Gemeinderat von Rorbas hat eine Projektstudie für einen Skatepark in Auftrag gegeben. Das Anliegen stammt aus einer Petition von zwei jungen Erwachsenen. Thomas Mathis

Janik Wirz (18) übt auf einer Beton-Skateanlage – eine solche könnte bald auch in Rorbas stehen. Foto: PD

Die beiden Brüder Janik und Fabian Wirz aus Freienstein sind überzeugt, dass ein Skatepark zu einem Treffpunkt für die Jugend von Rorbas und Umgebung werden wird. «Es ist der Traum von jedem Skater, eine solche Anlage in der Nähe zu haben», sagt der 18-Jährige. Viele Jugendliche stünden in ihrer Freizeit auf Skateboards, Scootern oder Inlineskates und liebten Anlagen, wo man Sprünge üben und sich mit den rollenden Geräten vergnügen könne.

Zusammen mit seinem 22-jährigen Bruder hatte der angehende Student im vergangenen Jahr deshalb eine Petition für einen Skatepark neben dem Asyl-Pavillon am Ende der Allmendstrasse lanciert und mit insgesamt 420 Unterschriften eingereicht. Nach einer vertieften Abklärung hat der Gemeinderat nun eine Projektstudie in Auftrag gegeben, wie es kürzlich im Mitteilungsblatt von Rorbas hiess. Der Standort liege in der richtigen Zone am Rand des Siedlungsgebiets, der Platz habe eine geeignete Grösse und sei für die Jugendlichen gut erreichbar. Rückmeldungen etwa von den Gemeinden Niederhasli, Kloten oder Bachenbülach hätten ergeben, dass ein Skatepark für das Dorf einen erheblichen Mehrwert bringe.