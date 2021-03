Online-Umfrage zum Leitbild – Ideen für ein Dietlikon im Jahr 2050 2050 hat Dietlikon voraussichtlich 10’600 Einwohner. Mit Bahnlinienausbau und Glattalautobahn passt der Gemeinderat Siedlungs- und Verkehrsplanungspapiere an. Jetzt soll das Volk seine Meinung dazu äussern. Florian Schaer

Der Verkehr bleibt in Dietlikon grosses Thema. Wegen Dietlikon-Süd, aber auch wegen des Ausbaus der Bahnlinie Zürich-Winterthur und der Glattalautobahn. Bild: Archiv

Neue Firmen anziehen, den öffentlichen Verkehr ausbauen, den Naherholungsraum aufwerten und entscheiden, wo verdichtet und wo saniert werden soll. Insgesamt zehn Leitsätze hat sich der Gemeinderat von Dietlikon für die Siedlungsentwicklung der nächsten 30 Jahre gegeben. Jetzt stellt er das Papier öffentlich zur Diskussion. «Ein Leitbild zeigt der Behörde, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln und wie sie in Zukunft aussehen soll», erläutert Gemeindepräsidentin Edith Zuber in einem Youtube-Video auf der Gemeindewebseite. Ein erstes Leitbild für Dietlikon war 2010 entstanden. «Weil sich die Welt ständig verändert, können die Überlegungen hinter einem Leitbild schnell veraltet sein. Darum wird es von Zeit zu Zeit aktualisiert.» Die inhaltlich grösste Veränderung sei, dass neu auch das Thema Klima im Leitbild behandelt werde, sagt Zuber.