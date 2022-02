Corona-Politik – Ignazio Cassis und die «bella giornata» Der Bundesrat verkündet das Ende der Corona-Schutzmassnahmen und wirkt dabei sehr zufrieden. Vor allem mit sich selber. Schon in zwei Wochen könnte alles vorbei sein. Was dann kommt? Unklar. Philipp Loser Markus Brotschi Thomas Knellwolf

Karikatur: Felix Schaad

Am Dienstag gab es in der Tamedia-Kantine panierte Schnitzel. Sie waren nach kurzer Zeit ausverkauft, es hatte zu viele Leute.

Im Tenniscenter in Schlieren würde eigentlich Maskenpflicht auf dem Platz gelten. Macht aber niemand mehr. Die Maske wird konsequent unter dem Kinn getragen.

Im Zug (nach Schlieren) musste jemand fürchterlich husten. Hat niemanden interessiert. Keine bösen Blicke. Keine gerümpften Nasen.

Gewöhnung. Abstumpfung. Endemischer Fatalismus. Omikron fegt durch die Schweiz, fünfstellige Fallzahlen, täglich neue Rekorde, die Linie auf der Grafik gerade in den Himmel hoch, und je gerader die Linie, je höher die Fallzahlen, je rekordiger der Rekord, desto geringer das Interesse der Menschen daran. So scheint es.

Von Endo verdrängt

Der «Blick» hat am Mittwoch in einem Push verkündet, dass er ab sofort keine Corona-Zahlen mehr pusht. Die «Dringlichkeit sei nicht mehr gegeben», hiess es zur Begründung. Als während der Corona-Medienkonferenz die Nachricht bekannt wurde, dass Endo Anaconda, der geniale Sänger und Texter von Stiller Has, verstorben ist, da verdrängte diese Nachricht die Berichterstattung über die Lockerungen des Bundesrats vom besten Platz der Tamedia-Webseiten. Dass die Corona-Medienkonferenz für einmal nicht ganz oben war, gab es während der vergangenen zwei Jahre der Pandemie so auch noch nie.

Dabei wirkte der Auftritt von Bundespräsident Ignazio Cassis fast schon forciert gross.

«Heute ist ein schöner Tag»: Bundespräsident Ignazio Cassis machte zu Beginn der Medienkonferenz Hoffnung. Video: Bundesrat/Youtube

In drei Sprachen und einer jeweils leicht angepassten Wortwahl verkündete er vor den Medien in Bern einen «schönen Tag!» (italienisch), einen «grossen Tag!» (französisch) und einen «guten Tag!» (deutsch). Da sei Licht am Horizont zu sehen, Hoffnung zu spüren. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, das nicht, aber die akute Krise schon. Cassis genoss seinen Auftritt sichtlich, man kann als Bundespräsident ja auch nicht jeden Tag das Ende einer Pandemie verkünden (schon klar, er sagte das nicht, er sagte sogar explizit, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Sein Gesichtsausdruck allerdings meinte das Gegenteil).

Auf dem Podium sass auch noch Gesundheitsminister Alain Berset. So wie immer während der letzten zwei Jahre. Und eigentlich hätte auch er sehr gern das Ende der Pandemie verkündet (so erzählt man es sich in Bern). Berset kam aber erst nach Cassis zu Wort und bezeichnete die aktuelle Lage dann als eine «ermutigende Perspektive». Seit zwei Jahren sei man in der Krise, doch ein Ausweg sei nun sichtbar. Das sei keine Sache von einem Tag, das sei ein Prozess, sagte Berset und redete sich dabei etwas warm. Ein Prozess, den man nun gemeinsam beginne, Schritt für Schritt. Bescheiden und mit Freude und Erleichterung.

Ein lange bekannter Plan

Sein eigener «Prozess» hatte schon am vergangenen Freitag im Kanton Aargau begonnen, als Berset by the way verkündete, dass man nun sehr bald sehr stark lockern werde. Trotz rekordhohen Ansteckungszahlen seien die Spitäler nicht überlastet, das Gesundheitssystem nicht am Anschlag, und auch die Belegung der Intensivpflegestationen habe weiter abgenommen. Also: Lockerungen!

Bundesrat Alain Berset bei der Medienkonferenz am Mittwoch. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Berset wiederholte seine Ideen dann in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF, man konnte seine Pläne auch in den Sonntagsblättern nachlesen, den genauen Antrag sogar, und so war es dann auch keine grosse Überraschung mehr, als der Gesundheitsminister am Mittwoch die konkreten Beschlüsse der Regierung vortrug. Ab sofort gilt keine Homeoffice-Pflicht mehr (nur eine Empfehlung), und auch die Quarantäne für Kontaktpersonen wird abgeschafft. Danach geht es in Varianten weiter. Entweder fallen alle Corona-Massnahmen bereits in zwei Wochen weg, oder die Sache wird noch einmal etappiert (in diesem Fall bliebe die Masken- und Zertifikatspflicht noch etwas länger). Details zu den Beschlüssen finden Sie hier.

Lieber gemächlich

Bei den ersten Reaktionen auf diese Beschlüsse gibt es zwei deutliche Tendenzen. Grundsätzlich finden recht viele Parteien/Organisationen/Kantone die Vorschläge eine gute Sache. Gleichzeitig scheint sich ein Konsens für die Variante 2, die etwas gemächlichere der beiden, herauszubilden. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hatte schon vor der Medienkonferenz von Cassis/Berset durchblicken lassen, dass sie für einen «schrittweisen Lockerungsprozess» ist, wie das Tobias Bär, der Sprecher der Konferenz, sagte.

Der Präsident der GDK, der Basler Lukas Engelberger, hatte am Wochenende die Pläne des Bundesrats als «in der Tonalität sehr optimistisch» bezeichnet. Er mahnte zur Vorsicht und warb für die Maskenpflicht: Die Schutzmaske sei zwar unbeliebt, aber ein relativ milder Eingriff in die Freiheit der Menschen.

«Wie nach einer schweren Krankheit gilt es auch, sich mit bestimmten Schwachstellen zu versöhnen und Narben zu akzeptieren.» Barbara Bleisch, Philosophin

Nun liegt es an den kantonalen Gesamtregierungen, zu den Vorstellungen des Bundesrats Stellung zu nehmen. Die Kollegien haben in zwei Jahren Pandemie mehrfach ihre zur Vorsicht tendierenden Gesundheitschefs überstimmt und sich für weniger Verschärfungen und weitreichendere Lockerungen ausgesprochen. So wie übrigens auch der Gewerbeverband, für den es nicht schnell genug gehen kann. Es sei nun Zeit, alle Massnahmen aufzuheben und «endlich diese übertriebenen staatlichen Eingriffe zu beenden», sagte Gewerbeverbands-Direktor Hans-Ulrich Bigler.

Auf der anderen, der vorsichtigen Seite wurde der Bundesrat allerdings auch kritisiert. An der Medienkonferenz wurden die Bundesräte gefragt, was sie den immungeschwächten Menschen sagen würden, jenen Menschen, die man nun ihrem eigenen Schicksal überlasse. Berset antwortete, dass es ja nicht verboten sei, sich weiterhin zu schützen, mit einer Maske beispielsweise. Und auch Cassis meinte der Spur nach, dass es nun wieder am Einzelnen sei, auf sich zu schauen. Sprich: Zwei Jahre lang hat man gemeinsam die Verantwortung für die Kranken übernommen – nun wird diese Verantwortung wieder in den Privatbereich zurückgegeben.

Das gefiel nicht allen Leuten, und die teils harschen Reaktionen in den sozialen Medien zeigten eindrücklich, um was es in den kommenden Wochen eben auch gehen wird. Um Versöhnung. Um die ausgestreckte Hand. Um «Rehabilitation», wie es Philosophin und Tages-Anzeiger-Kolumnistin Barbara Bleisch nennt.

Was wird in dieser Phase entscheidend, Frau Bleisch? Wie wenn man länger krank war oder ein Gipsbein hatte, sind weder Übermut noch übermässige Schonung angezeigt. Es braucht eine langsame Gewöhnung an vorherige Zustände. Wie ein geschwächter Körper auf die neuen Reize reagiert, lässt sich oft nicht absehen, es kommt aufs Üben und Wagen an, aber auch darauf, es nicht zu übertreiben. Der Körper sind wir in diesem Fall als ganze Gesellschaft. Und die Schwierigkeit besteht sicher darin, dass wir zum einen nicht wissen, wie die immunologische Lage reagiert auf Lockerung und Öffnungsschritte. Hier gilt es mit den Expertinnen und Experten im engen Austausch zu bleiben und sorgfältig abzuwägen.

Nicht alle werden gleich auf diese Entscheidungen reagieren. Nein. Entscheidend scheint mir hier Verständigung und Rücksichtnahme – aber auch Mut. Wir alle wissen: Ganz gesund werden wir nur, wenn wir uns auch etwas zutrauen und zumuten. Und wie nach einer schweren Krankheit gilt es auch, sich mit bestimmten Schwachstellen zu versöhnen und Narben zu akzeptieren.

Wie können wir als Gesellschaft wieder aufeinander zugehen? Der gehässige Ton in den sozialen Medien trägt ganz bestimmt nicht zur Gesundung der Gesellschaft bei. Wir müssen respektieren, dass die letzten Jahre nicht für alle gleich verlaufen sind: Für die einen sind die Öffnungsschritte vital – denken wir an die vielen Kinder und Jugendlichen, an deren Nerven die Schliessungen gezehrt haben, denken wir an Unternehmen, die dringend auf Lockerung angewiesen sind. Den anderen gaben die Massnahmen Sicherheit: vielleicht weil sie einer Risikogruppe angehören, vielleicht weil sie die Impfung für sich ablehnen. Wir müssen damit rechnen, dass die Öffnungen also nicht für alle eine gute Nachricht sind. Wie ich schon geschrieben habe: Massnahmen zurücknehmen ist möglicherweise schwieriger, als sie zu erlassen, weil man selbst den Wegfall von Sicherheitsnetzen als mutwillige Schädigung auslegen wird, wenn die Lage sich wieder verschlechtert. Wir sind aber an einem Punkt, an dem wir auch die sozialen Schäden der Gesellschaft in die Waagschale legen müssen: vereinsamte Menschen, Jugendliche, die keine Perspektive sehen, Kulturinstitutionen, die darben.

Ob dieser Mittwoch als ein «schöner Tag» in die Geschichte eingehen wird, als ein «grosser Tag» gar, das können wir laut Barbara Bleisch also noch nicht wissen. Leider. Die Zeit nach der Krise: Sie beginnt erst.

Markus Brotschi ist Bundenhausredaktor von Tamedia, Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Sozial- und Gesundheitspolitik. Er arbeitet seit 1994 als Journalist und Redaktor. Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher.

