Pixies in Zürich – Ihnen haben wir Nirvana zu verdanken Die legendäre Noise-Rock-Band aus den USA inspirierte mit ihrem Sound viele Bands, die nach ihr kamen. Am Freitag tritt sie im Zürcher X-tra auf. Sara Belgeri

Gründeten sich vor 36 Jahren in Boston: Die Pixies. Foto: PD

Wer kennt sie nicht, die finale Szene des Kultfilms «Fight Club»? Die Figuren von Helena Bonham Carter und Edward Norton nehmen sich an der Hand und schauen regungslos zu, wie ein Bankgebäude nach dem anderen explodiert. Und langsam setzt der Song «Where Is My Mind?» von den Pixies ein.