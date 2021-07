Der Zürichsee machte Segler nervös – Ihr Clubhaus drohte wegen des Hochwassers zu kippen Das Gebäude des Segelclubs Stäfa war gefährdet. Da hatte Präsidentin Regula Helbling eine aussergewöhnliche Idee: «Wir müssen den Keller fluten.» Pascal Unternährer

Klein ist es nicht: Trotzdem haben sich die Verantwortlichen des Stäfner Segelclubs Sorgen um die Statik ihres Vereinsgebäudes gemacht. Foto: Anna-Tia Buss So hoch war das Wasser in seinem Leben noch nicht: Ein Jungsegler misst den Pegelstand des Zürichsees. Foto: Anna-Tia Buss Historische Markierung: So kann ein Geomatiker beim nächsten Hochwasser herausfinden, ob sich das Haus bewegt hat. Foto: Anna-Tia Buss 1 / 7

Das Hochwasser lupft den hinteren Teil des einstöckigen Gebäudes am Stäfner Seeufer: Mit diesem Worst-Case-Szenario rechnete der Vorstand des lokalen Segelclubs noch bis zum letzten Mittwoch. Und als Gegenmittel wurde erwogen, das Untergeschoss zu fluten. Wasser hinein- statt herauspumpen. Es ist das Gegenteil dessen, was viele See-Direktanwohner in ihren Häusern derzeit tun müssen.

Regula Helbling steht vor dem Clubhaus, die Sonne drückt durch. Um sie herum wuseln Jungsegler, die ihre Jollen bereitmachen. Es ist Trainingszeit, und an einem frühen Freitagabend gibt es wohl nichts Schöneres, als mit einem kleinen Boot hinaus auf den See und der Sonne entgegen zu segeln. Helbling ist guter Dinge.