Mode Huber, Bülach – Ihr guter Wille wurde schamlos ausgenutzt Die Besitzerin eines Bülacher Modegeschäfts wollte mehreren Personen eine Freude bereiten. Doch sie hatte die Rechnung ohne die menschliche Habgier gemacht. Daniela Schenker

Michaela Di Biase-Huber mit dem Kleiderständer, den sie am Montagmorgen vor ihr Kleidergeschäft stellte und der bald darauf geplündert war. Foto: Paco Carrascosa

Mit viel gutem Willen stellte Michaela Di Biase-Huber am Montagmorgen einen Kleiderständer vor ihr Modegeschäft an der Kasernenstrasse in Bülach. Daran hängte die Inhaberin von Mode Huber mehr als zwei Dutzend Bügel mit Damenkleidern, Blusen, Vestons und Schals. An die Stange klebte Di Biase einen Zettel mit der Aufschrift. «Gratis Kleider zum Mitnehmen, bitte nur 1 bis 2 Stück pro Person. Solange Vorrat jeden Morgen.»

Eine Freude bereiten

Mit dieser Aktion habe sie in diesen besonderen Zeiten ganz einfach Freude bereiten wollen, sagt Di Biase. «Es waren stark reduzierte Artikel, die im Ausverkauf auch für wenig Geld nicht weggegangen sind», sagt sie. Statt diese – wie in früheren Jahren – an Hilfswerke zu spenden, sei ihr die Idee gekommen, einigen Bülacherinnen und Bülachern eine Freude zu machen. «Hier gibt es momentan sicher auch Menschen, denen es nicht besonders gut geht und die froh um neue Kleider sind», dachte sich die Geschäftsfrau.