Kammerspiele Seeb «Vier werden Eltern» – Ihr Kinderlein kommet – wie auch immer Ein schwules und ein Hetero-Paar wollen Nachwuchs. Weshalb nicht im Quartett? Mit «Vier werden Eltern» zeigen die Kammerspiele Seeb eine Komödie, die einiges infrage stellt. Daniela Schenker

Florian Butsch (von links), Dominik Widmer, Reto Mosimann und Michèle Hirsig bei der Realisierung des gemeinsamen Projekts Nachwuchs. Foto: PD

Bigna und Samy wünschen sich ein Kind. Doch mit Samuels Samen stimmt etwas nicht. Nico und Janosh wünschen sich auch ein Kind. Doch die Behörden lehnen die Adoptionsbewerbung des gleichgeschlechtlichen Paars ab. Ist es statthaft, im Quartett ein Kind zu zeugen, wenn es zu zweit nicht klappt? Um diese Frage geht es im Stück «Vier werden Eltern». Dabei wird ein tief verankertes Familienbild infrage gestellt. Bei der Uraufführung im Zürcher Theater am Hechtplatz kam die heitere Komödie gut an. Bis zum 14. Mai ist das Stück auf der Bühne der Kammerspiele Seeb zu sehen. An der Premiere vom Donnerstagabend zeigte das vorwiegend gesetztere Publikum keine Berührungsängste mit der Thematik und spendete den vier Darstellenden begeisterten Applaus für ihre beeindruckende Leistung.