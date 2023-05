«Kasse 19» von Claire-Louise Bennett – Ihr Roman verschiebt die Massstäbe Der Zweitling der englischen Schriftstellerin ist ein Meisterwerk. Im Vergleich wirkt die autofiktionale Literatur der vergangenen Jahrzehnte seltsam eindimensional und vergangen. Felix Stephan

Geboren in Südwestengland, heute lebt sie in Irland: Claire-Louise Bennett. Foto: Marc Walsh (Penguin Random House)

In Mohamed Mbougar Sarrs Roman «Die geheimste Erinnerung der Menschen», der 2021 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, heisst es an einer Stelle, Literatur fange überhaupt erst dann an, wenn man nicht sagen könne, worum es in einem Buch gehe. Und damit direkt zu «Kasse 19», dem zweiten Roman der englischen Schriftstellerin Claire-Louise Bennett, der seine Autorin im vergangenen Jahr auf nahezu sämtliche englisch­sprachigen Bestenlisten befördert hat.