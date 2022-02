Rede von Wolodimir Selenski – «Ihr werdet unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken» Der ukrainische Präsident sprach vor Kriegsausbruch zu der russischen Bevölkerung. Der Unterschied zur Kriegsrede von Wladimir Putin könnte nicht grösser sein. Simon Widmer

Diese Rede wird in die Geschichte eingehen: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte sich spät in der Nacht, wenige Stunden bevor die russischen Truppen die Ukraine angriffen, an die Menschen in Russland gewandt.

Selenski war offensichtlich den Tränen nahe, als er die 144 Millionen Russinnen und Russen anflehte, einen Angriffskrieg zu verhindern. der ukrainische Präsident sprach Russisch und bezeichnete das russische Volk als «Nachbarn und Familie», auch wenn er Unterschiede einräumte. «Die Ukraine in ihren Nachrichten und die echte Ukraine, das sind zwei völlig verschiedene Länder. Unsere Ukraine ist real», sagte er. (Sie können die vollständige Rede mit englischen Untertiteln hier nachsehen.)

Der Gegensatz zur Kriegsrede von Wladimir Putin hätte nicht grösser sein können. Der russische Präsident bezeichnete die Regierung in Kiew als Nazis und als «faschistische Junta» und drohte der Welt indirekt mit einem Atomkrieg, sollten andere Staaten militärisch in den Konflikt eingreifen. Die Verantwortung für das Blutvergiessen liege voll und ganz auf dem Gewissen des ukrainischen Regimes, so Putin.

«Friedlich, ruhig und ehrlich»

Selenski ging auf die kruden Vorwürfe Wladimir Putins ein. Die Ukrainer seien keine Nazis, sagte der ukrainische Präsident, der selber jüdisch ist und dessen Grossvater in der sowjetischen Armee gedient hatte. Ukrainer seien anders als Russen, aber das sei kein Grund, verfeindet zu sein. «Wir wollen unsere Zukuunft selbst bestimmen, friedlich, ruhig und ehrlich.»

«Hören Sie auf die Stimme der Vernunft», sagte der Präsident am Donnerstag nach Mitternacht. «Das ukrainische Volk will Frieden.» Gleichzeitig sagte er kämpferisch, dass sich die ukrainische Bevölkerung nicht kampflos ergeben werde. «Ihr werdet unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken.»

Selenski erwähnte selber, dass die russische Bevölkerung seine Worte wahrscheinlich gar nicht hören werde. Er gehe davon aus, dass der Kreml die Rede zensieren werde.

Selenskis Rede hat – zusammen mit seinem Auftritt an der Münchner Sicherheitskonferenz, in dem er den Westen anklagte – seine Stellung in der Bevölkerung verändert. Er hat an Autorität gewonnen, die Menschen in der Ukraine scharen sich um ihren Präsidenten.

Seine Rede war ein letzter, verzweifelter Versuch, das Land vor dem Krieg zu retten. Er scheiterte. Stunden später begann die russische Invasion. Und der ehemalige Komiker und Schauspieler wurde zu dem, was er nie werden wollte: ein Kriegspräsident.

