Bülach und Kloten – Ihr Zopf-Plakat nimmt der Konkurrenz die Butter vom Brot Mit seinem Plakat für die Klotener Bäckerei Bertschi gewinnt der Bülacher Fritz Fruet gemeinsam mit der Bäckerei Bertschi einen Publikumspreis – nicht zum ersten Mal. Daniela Schenker

Fritz Fruet von der Bülacher Firma Comvis (links) und Manuel Suter von der Bäckerei Bertschi mit dem Siegerplakat. Foto: Francisco Carrascosa

Ein paar Sekunden hat ein Strassenplakat Zeit, um beim Publikum Interesse zu wecken. «Wenn Autolenker, an einem Strassenplakat vorbeifahren und nach 100 Metern angehalten wird, sollte er sich an die Botschaft erinnern können.» In seiner Agentur Comvis gestaltet er seit Jahren Werbeplakate. Seine jüngste Arbeit für die Klotener Bäckerei Bertschi Zum Brotkorb AG hat im Juli den Publikumspreis der APG/SGA «Poster des Monats» geholt.

Dass sich die Werbung für den Bertschi-Sonntagszopf mit dem Plakat «Es schmöckt nach Zmorge …» dabei unter anderem gegen die omnipräsenten Affichen von Denner habe durchsetzen können, erfülle natürlich mit Stolz, sagt Fruet.